LPI-NDH: Streit am Bahnhof eskaliert - Polizei im Einsatz

Nordhausen (ots)

Gegen 22.30 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofes zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen, in deren Folge ein Mann einen anderen mit einer Glasflasche gegen den Kopf schlug. Der Kontrahent erlitt hierdurch eine Kopfverletzung. Die eintreffenden Polizeibeamten trennten die Streitparteien und leiteten entsprechende Ermittlungen ein. Während dieser feindete einer der Männer die Polizisten an und versuchte sie anzugreifen. Durch den Einsatz von Reizstoff konnte der Angriff unterbunden und der Mann fixiert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wurden von beiden Männern, welche im Alter von 33 und 35 Jahren waren, eine Blutprobe entnommen, da diese augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
