Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erhebliche Alkoholisierung führt zu Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ihren Augen trauten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Donnerstagmorgen wohl kaum, als bei der Feststellung der Fahrtüchtigkeit einer Frau, die in einen Verkehrsunfall in der Dingelstädter Straße verwickelt war, einen Atemalkoholtest durchführte. Um kurz nach 10 Uhr pustete sie in das Vortestgerät mit mehr als 3,3 Promille in der Atemluft. Eine Fahrerlaubnis konnte die Frau nicht vorweisen, da diese bereits entzogen wurde. Die Frau war zuvor mit ihrem Renault in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Pkw kollidiert. Personen kamen hierdurch glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ursache des Verkehrsunfalls dürfte aufgrund der erheblichen Alkoholisierung schnell geklärt sein. Beamte der Eichsfelder Polizei ließen im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe von der 43-Jährigen entnehmen, um die genaue Alkoholisierung gerichtsverwertbar festzustellen zu lassen. Die Ermittlungen, u.a. wegen der Straßenverkehrsgefährdung in Folge der Alkoholisierung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

