Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen in Kleingartenanlage zu

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln wegen Einbrüchen in zwei Gärten einer Kleingartenanlage, die sich im Zeitraum zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 13.45 Uhr, ereigneten. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Gärten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0321111

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

