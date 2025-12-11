Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitschlichter werden angegriffen und bedroht

Mühlhausen (ots)

Gegen 20.08 Uhr kam es am Mittwoch im Bereich des Untermarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 27-Jähriger durch einen Streit mit einer Frau einigen Passanten aufgefallen war, kamen zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hinzu, um den Streit zu schlichten. Der Mann wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Helfenden und wirkte körperlich auf diese ein. Verletzt wurde dabei niemand. Ein weiterer Passant wurde durch einen 24-Jährigen, welcher dem 27-Jährigen vermutlich bekannt war, beleidigt und bedroht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die entsprechenden Ermittlungen erteilten und den beiden Streithähnen einen Platzverweis.

