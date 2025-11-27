Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Tierische Rettungsaktion
Bundespolizei rettet verletzte Taube
München (ots)
Schnelle und beherzte Hilfe der Bundespolizei: Am Mittwochnachmittag (26. November) konnte eine verletzte Taube rechtzeitig vor einem einfahrenden Zug gerettet werden. Dank der schnellen Reaktion der Beamten und der Unterstützung einer aufmerksamen Bürgerin wurde das Tier sicher an die Taubenschutzbeauftragte übergeben.
Gegen 16 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei von einer besorgten Bürgerin am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes auf eine verletzte Taube hingewiesen, die sich auf Gleis 31 aufhielt. Die Bürgerin berichtete, dass die Taube einen gebrochenen Flügel habe und sich in unmittelbarer Nähe eines einfahrenden Zuges befinde. Die Beamten nahmen den Vorfall sofort ernst und eilten zum Gleis 31, um die Taube zu finden. Etwa 50 Meter vor dem Prellbock entdeckten sie das verletzte Tier. Kurzer Hand entschieden die Beamten das Tier zu retten. Zuvor stellten sie sicher, dass kein Zug in den Gleisraum einfuhr. Ein Beamter nahm das Tier behutsam auf und übergab es der vorab verständigten Taubenschutzbeauftragten. Die schnelle Reaktion der Beamten hat dazu beigetragen, dass das verletzte Tier gerettet und in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Bundespolizei bedankt sich bei der aufmerksamen Bürgerin für ihre Hilfe und weist darauf hin, dass solche Vorfälle immer mit der gebotenen Sorgfalt und Umsicht behandelt werden.
