POL-HA: Raub zwischen Kindern, Schlägerei zwischen Vätern

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstagnachmittag (06.12.2025) raubte ein neunjähriger Junge einem Achtjährigen Bargeld. Anschließend trafen die Väter der Kinder aufeinander und schlugen sich.

Der Neunjährige und der Achtjährige begegneten sich gegen 16 Uhr im Beisein mehrerer anderer Kinder im Hausflur eines Wohnhauses an der Wehringhauser Straße. Dort schlug der Neunjährige auf den Achtjährigen ein und stahl anschließend einen einstelligen Bargeldbetrag. Der leichtverletzte Junge berichtete daraufhin seinem Vater von dem Vorfall. Dieser beabsichtigte, den Vater des Tatverdächtigen auf den Raub anzusprechen. Die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren trafen kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios aufeinander. Dort kam es zu einer Schlägerei, wodurch der 34-jährige Vater des Achtjährigen leichte Verletzungen erlitt. Zeugen meldeten die Schlägerei der Polizei. Einsatzkräfte erschienen vor Ort und leiteten erste Ermittlungen ein. Die Bearbeitung der Verfahren hat nun die Kriminalpolizei übernommen. (rst)

