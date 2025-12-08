PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Raub zwischen Kindern, Schlägerei zwischen Vätern

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstagnachmittag (06.12.2025) raubte ein neunjähriger Junge einem Achtjährigen Bargeld. Anschließend trafen die Väter der Kinder aufeinander und schlugen sich.

Der Neunjährige und der Achtjährige begegneten sich gegen 16 Uhr im Beisein mehrerer anderer Kinder im Hausflur eines Wohnhauses an der Wehringhauser Straße. Dort schlug der Neunjährige auf den Achtjährigen ein und stahl anschließend einen einstelligen Bargeldbetrag. Der leichtverletzte Junge berichtete daraufhin seinem Vater von dem Vorfall. Dieser beabsichtigte, den Vater des Tatverdächtigen auf den Raub anzusprechen. Die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren trafen kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios aufeinander. Dort kam es zu einer Schlägerei, wodurch der 34-jährige Vater des Achtjährigen leichte Verletzungen erlitt. Zeugen meldeten die Schlägerei der Polizei. Einsatzkräfte erschienen vor Ort und leiteten erste Ermittlungen ein. Die Bearbeitung der Verfahren hat nun die Kriminalpolizei übernommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:09

    POL-HA: Hagenerin berichtet, dass ihr Ex-Partner sie "aufhängen möchte wie Jesus"

    Hagen-Altenhagen (ots) - Nach einer häuslichen Gewalt in Altenhagen verständigte eine Hagenerin am Freitag (05.12.) die Polizei. Sie berichtete von Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner. Er habe die Wohnung der Frau in den Morgenstunden aufgesucht und sie während einer Auseinandersetzung als Hure bezeichnet und sie mit dem Tode bedroht. Der 47-Jährige habe gesagt, ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:52

    POL-HA: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

    Hagen (ots) - Um 06 Uhr morgens am Nikolaustag bemerkten Polizeibeamte der Wache Haspe im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen jungen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Auf der Berliner Straße in Haspe wurde der 26jährige Mann angehalten und überprüft. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann gab an, zum Feiern in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren