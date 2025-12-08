Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin berichtet, dass ihr Ex-Partner sie "aufhängen möchte wie Jesus"

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt in Altenhagen verständigte eine Hagenerin am Freitag (05.12.) die Polizei. Sie berichtete von Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner. Er habe die Wohnung der Frau in den Morgenstunden aufgesucht und sie während einer Auseinandersetzung als Hure bezeichnet und sie mit dem Tode bedroht. Der 47-Jährige habe gesagt, dass er die Hagenerin "aufhängen werde wie Jesus". Im weiteren Verlauf habe er ihr in das Gesicht geschlagen, sie kurz gewürgt und gegen die Wand gedrückt. Der 47-Jährige habe von der Frau abgelassen, als diese ihn wegschubste. Er habe ihr dann jedoch mit einem Gegenstand gegen den Oberkörper geschlagen. Nachdem sie sich in einen anderen Raum flüchtete und einschloss, sei ihr Ex-Partner aus der Wohnung gegangen. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu tätlichen Angriffen zu ihrem Nachteil gekommen. Polizisten suchten den 47-Jährigen nach dem Gespräch mit der Hagenerin auf. Er gab an, dass seine Ex-Partnerin "ausgerastet" sei und ihn angeschrien habe. Er habe sie lediglich leicht weggeschubst, sie jedoch nicht verletzt. Der Mann erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell