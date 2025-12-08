PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin berichtet, dass ihr Ex-Partner sie "aufhängen möchte wie Jesus"

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt in Altenhagen verständigte eine Hagenerin am Freitag (05.12.) die Polizei. Sie berichtete von Streitigkeiten mit ihrem Ex-Partner. Er habe die Wohnung der Frau in den Morgenstunden aufgesucht und sie während einer Auseinandersetzung als Hure bezeichnet und sie mit dem Tode bedroht. Der 47-Jährige habe gesagt, dass er die Hagenerin "aufhängen werde wie Jesus". Im weiteren Verlauf habe er ihr in das Gesicht geschlagen, sie kurz gewürgt und gegen die Wand gedrückt. Der 47-Jährige habe von der Frau abgelassen, als diese ihn wegschubste. Er habe ihr dann jedoch mit einem Gegenstand gegen den Oberkörper geschlagen. Nachdem sie sich in einen anderen Raum flüchtete und einschloss, sei ihr Ex-Partner aus der Wohnung gegangen. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu tätlichen Angriffen zu ihrem Nachteil gekommen. Polizisten suchten den 47-Jährigen nach dem Gespräch mit der Hagenerin auf. Er gab an, dass seine Ex-Partnerin "ausgerastet" sei und ihn angeschrien habe. Er habe sie lediglich leicht weggeschubst, sie jedoch nicht verletzt. Der Mann erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 07:52

    POL-HA: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

    Hagen (ots) - Um 06 Uhr morgens am Nikolaustag bemerkten Polizeibeamte der Wache Haspe im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen jungen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Auf der Berliner Straße in Haspe wurde der 26jährige Mann angehalten und überprüft. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann gab an, zum Feiern in ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 07:55

    POL-HA: Pkw-Vollbrand

    Hagen (ots) - Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es im Hagener Stadtteil Haspe auf der Grundschötteler Straße zu einem Pkw-Brand. Die 24-jährige Fahrzeugführerin und zwei Mitfahrer im Alter von jeweils 25 Jahren, waren in einem Mercedes Vito auf dem Heimweg, als sie wegen eines vermeintlich technischen Defektes am Fahrbahnrand anhalten mussten. Während die Fahrzeugführerin sich um einen Pannendienst kümmerte, fing das Fahrzeug plötzlich an zu qualmen und geriet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren