Polizei Hagen

POL-HA: PKW Brand durch Kinderfeuerwerk

Hagen (ots)

Am Nikolaustag gegen 11:30 Uhr befand sich eine 42jährige Frau mit ihrem 5jährigen Sohn in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Hagen-Vorhalle.

Die Mutter zündete auf einem Parkplatz ein Kinderfeuerwerk, vermutlich um ihrem Sohn eine Freude zu machen.

Ein Feuerwerkskörper, der ganzjährig legal verkauft und gezündet werden darf, geriet unter ein geparktes Auto (MB, C220) und entzündete dort liegendes Laub.

Das Laub geriet in Brand und konnte durch die Frau nicht gelöscht werden. Die Flammen schlugen auf den PKW über, so dass dieser ebenfalls brannte.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass das Feuer auf einen weiteren PKW übergriff. Der betroffene Mercedes brannte allerdings komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30000 Euro geschätzt.

Durch die eingesetzte Polizei wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung geschrieben, für die sich die Mutter verantworten muss. (tr)

