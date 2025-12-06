PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Vollbrand

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es im Hagener Stadtteil Haspe auf der Grundschötteler Straße zu einem Pkw-Brand.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin und zwei Mitfahrer im Alter von jeweils 25 Jahren, waren in einem Mercedes Vito auf dem Heimweg, als sie wegen eines vermeintlich technischen Defektes am Fahrbahnrand anhalten mussten. Während die Fahrzeugführerin sich um einen Pannendienst kümmerte, fing das Fahrzeug plötzlich an zu qualmen und geriet kurz darauf in Brand. Das Fahrzeug wurde als Firmenfahrzeug genutzt und war deshalb unter anderem mit Spraydosen und akkubetriebenen Elektrogeräten beladen. Aufgrund dessen stand das Fahrzeug nach kurzer Zeit in Vollbrand. Das Feuer schlug auf den angrenzenden Grünstreifen über. Der Brand konnte schnell durch die Hagener Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wegen der großen Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Grundschötteler Straße zunächst komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der beschädigte Fahrbahnbereich durch eine Fachfirma abgesichert und der Verkehr konnte wieder fließen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden durch das abgebrannte Fahrzeug beträgt etwa 5000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Fahrbahndecke konnte noch nicht beziffert werden.(ao)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 07:42

    POL-HA: Reizgas im Lokal versprüht

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Freitagnachmittag versprühten Jugendliche in einem Schnellimbiss in der Bahnhofstraße offenbar Pfefferspray und verursachten hierdurch einen Polizeieinsatz. Der Betreiber des Lokals bemerkte während des regulären Betriebes plötzlich den Geruch von Reizgas, eine körperliche Auseinandersetzung konnte er dabei nicht feststellen. Als er der Sache näher auf den Grund ging, stellte er im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:13

    POL-HA: Positive Bilanz: Wenig Verstöße bei Schwerpunkteinsatz festgestellt

    Hagen (ots) - Am Donnerstag (04.12.2025) führte die Hagener Polizei erneut einen Schwerpunkteinsatz durch, um den Kontrolldruck im Bereich des Hauptbahnhofs und im Stadtteil Wehringhausen hochzuhalten. Unterstützt wurden die Beamten dabei durch eine Einsatzhundertschaft. Während des Einsatzes kontrollierten die Beamten unter anderem Personen und Fahrzeuge und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:55

    POL-HA: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

    Hagen-Mitte (ots) - Im Bereich der Innenstadt kam es Donnerstagabend (04.12.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern. Als eine Streifenwagenbesatzung gegen 19.30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus eintraf, erzählte ein Hagener den Beamten, dass er bereits seit längerem Streit mit seinem Vater habe. Dieser habe am Abend bei ihm geklingelt, um den Konflikt zu klären. Die Unstimmigkeit sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren