POL-HA: Pkw-Vollbrand

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es im Hagener Stadtteil Haspe auf der Grundschötteler Straße zu einem Pkw-Brand.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin und zwei Mitfahrer im Alter von jeweils 25 Jahren, waren in einem Mercedes Vito auf dem Heimweg, als sie wegen eines vermeintlich technischen Defektes am Fahrbahnrand anhalten mussten. Während die Fahrzeugführerin sich um einen Pannendienst kümmerte, fing das Fahrzeug plötzlich an zu qualmen und geriet kurz darauf in Brand. Das Fahrzeug wurde als Firmenfahrzeug genutzt und war deshalb unter anderem mit Spraydosen und akkubetriebenen Elektrogeräten beladen. Aufgrund dessen stand das Fahrzeug nach kurzer Zeit in Vollbrand. Das Feuer schlug auf den angrenzenden Grünstreifen über. Der Brand konnte schnell durch die Hagener Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wegen der großen Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Grundschötteler Straße zunächst komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der beschädigte Fahrbahnbereich durch eine Fachfirma abgesichert und der Verkehr konnte wieder fließen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden durch das abgebrannte Fahrzeug beträgt etwa 5000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Fahrbahndecke konnte noch nicht beziffert werden.(ao)

