POL-HA: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Hagen (ots)

Um 06 Uhr morgens am Nikolaustag bemerkten Polizeibeamte der Wache Haspe im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen jungen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war.

Auf der Berliner Straße in Haspe wurde der 26jährige Mann angehalten und überprüft. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille.

Der Mann gab an, zum Feiern in Dortmund gewesen zu sein und dort auch Alkohol getrunken zu haben. Freunde hatten ihn mit zurück nach Hagen genommen. Für den letzten Rest der Strecke lieh er sich einen E-Scooter und machte sich auf den Heimweg.

Da für E-Scooter-Nutzende die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Autofahrer, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige geschrieben. Es folgen in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

