Polizei Hagen

POL-HA: Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten - mehrere Betrugsversuche am Wochenende in Hagen verzeichnet

Hagen (ots)

Am Sonntag (07.12.) kam es im Hagener Stadtgebiet vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Nach derzeitigem Stand durchschauten alle Personen, die solch einen Anruf erhielten, die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch. So auch ein 92-jähriger Mann aus Wehringhausen. Er nahm gegen 17 Uhr ein Telefongespräch an. Der Anrufer habe sich ihm als Polizist der Kriminalpolizei vorgestellt und ihn gefragt, ob er die Wohnungseingangstür ordnungsgemäß verschlossen habe, um sich vor potenziellen Einbrechern genügend schützen zu können. Der Senior beendete das Gespräch und wählte den Notruf der echten Polizei, um eine Strafanzeige wegen Betrugs zu erstatten.

Warnung vor Schockanrufen und Anrufen von falschen Polizeibeamten:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein Anrufer als Polizist ausgibt. Erfragen Sie den Namen, die Dienststelle und rufen Sie dann selbst in der Polizeibehörde an, um sich mit der Beamtin/dem Beamten verbinden zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass es sich wirklich um einen Beschäftigten der Polizei handelt! Wichtig ist, solch ein Telefonat selbst durch Auflegen zu beenden und die Rufnummer selbständig zu recherchieren und zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen.

Die echte Polizei wird sie niemals nach Wertgegenständen fragen und eine Herausgabe fordern. Auch nicht, um auf Ihr Geld oder Ihre Wertsachen aufzupassen.

Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen am Telefon preis. Und übergeben Sie fremden Personen keine Wertgegenstände und kein Geld.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei über die Notrufnummer "110" oder suchen Sie Ihre Polizeiwache vor Ort auf.

Sie sind unsicher? Dann besprechen Sie den Vorfall am besten mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Personen in Ihre Wohnung, die Sie nicht kennen.

Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Maschen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell