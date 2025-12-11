PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gerufen, welcher sich gegen 7.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Eisenacher Straße und der Brunnenstraße ereignete. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein 10-jähriger Junge über die Straße vor einem Fahrzeug kreuzte. Hierbei wurde er von einem VW erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

