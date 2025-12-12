PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Auto in Tiefgarage zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach einer Sachbeschädigung, welche sich am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, in einer Tiefgarage in der Bahnhofsstraße ereignete. Ersten Erkenntnissen nach zerkratzten ein oder mehrere Täter einen parkenden Opel mit einem unbekannten Gegenstand. Polizeibeamte leiteten Ermittlungen ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden. Aktenzeichen: 0322447

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

