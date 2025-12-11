POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht
Wachtendonk-Wankum (ots)
Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch (10. Dezember 2025), 07:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Tür zu einer Lagerhalle an der Bröhlstraße aufgehebelt. Sie entwendeten eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
