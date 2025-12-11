Kalkar-Altkalkar (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen (10. Dezember 2025) auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Hauses an der Van-Dornick-Straße mehrere Meter Starkstromkabel gestohlen. Den Spuren vor Ort nach zu urteilen ist davon auszugehen, dass es dabei zu einem Stromschlag kam. Somit ist es möglich, dass sich der ...

mehr