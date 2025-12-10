Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Grundstücksmauer beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (4. Dezember 2025), 12:00 Uhr und Samstag (6. Dezember 2025), 15:00 Uhr kam es an der Bergstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine Grundstücksmauer (rote Backsteine) beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte unter 02822 7830 an die Polizei Emmerich. (pp)

