Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in soziale Einrichtung
Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Freitagmachmittag und Montagmorgen (8. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kinder- und Jugendtreffs an der Stauffenbergstraße eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten sämtliche Räume, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

