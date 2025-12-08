Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Auffahrunfall in Kleve

Unfallverursacherin verstirbt vier Tage später in Klinik in Nijmegen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (26. November 2025) gegen 08:25 Uhr kam es in Kleve zu einem Verkehrsunfall mit zwei zunächst leichtverletzten Frauen. Unfallursächlich war ein Auffahrunfall an der Kreuzung Triftstraße/Querallee. Eine 34-jährige Frau aus Kleve wollte mit ihrem Ford, von der Triftstraße aus Richtung Goch kommend, nach links auf die Querallee abbiegen. Eine 43-jährige Frau aus Ratingen fuhr mit ihrem Renault in gleicher Richtung und fuhr auf den Wagen der Kleverin auf. Beide Frauen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Nach dem Verkehrsunfall verschlechterte sich jedoch der Gesundheitszustand der Ratingerin, die daher noch am gleichen Tag in eine Spezialklinik in den Niederlanden verbracht wurde, wo sie am Sonntag (30. November 2025) verstarb. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell