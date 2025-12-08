Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Radfahrer stürzt auf Radweg vor Rahm und verletzt sich schwer

Kerken (ots)

Ein 68-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst wurde am Freitag (05. Dezember 2025) gegen 14:10 Uhr bei einem Alleinunfall an der Hülser Straße/B9 in Aldekerk schwer verletzt. Er hatte den Geh- und Radweg der B 9 aus Richtung Krefeld in Richtung Rahm befahren. Vermutlich aufgrund eines auf dem Weg liegenden Astes war er mit seinem Mountainbike weggerutscht und gestürzt. Er zog sich dabei Verletzungen an der Hüfte zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

