POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

Dienstag soll es in Ahrensburg gleich in drei Fällen zu Einbrüchen gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten jeweils unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 02.12.2025 sollen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 08:30 und 19:15 Uhr genutzt haben und gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Burgweg eingedrungen sein. Sie sollen das Haus durchwühlt und Wertgegenstände entwendet haben.

Zwischen 17:00 und 20:00 Uhr war die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Wulfsdorfer Weg nicht zu Hause. Als diese zurückkehrte, habe sie festgestellt, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hätten.

Gegen 20:20 Uhr habe ein Anwohner im Meisenweg verdächtige Geräusche von einem Nachbargrundstück gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Auch hier sollen unbekannte Tatverdächtige sich an einem Einfamilienhaus zu schaffen gemacht haben. Diese sollen in einen Anbau eingedrungen sein, welcher jedoch keinen direkten Zugang zu den Wohnräumen bot.

Die genaue Höhe der entstandenen Schäden ist derzeit noch unklar. In allen drei Fällen konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen für die Vorfälle. Insbesondere richtet sich dieser Zeugenaufruf an die Bewohner des Stadtteils Hagen und Anwohner der Teich- sowie Dorfstraße. Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder verfügt sogar über eine Kameraüberwachung, die Verdächtiges aufgezeichnet haben könnte? Mit Ihrer Beobachtung tragen Sie möglicherweise in erheblichem Maße zur Aufklärung des Sachverhalts bei, auch wenn Sie meinen, nichts Wesentliches aussagen zu können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

