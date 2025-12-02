Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Einbrüche in Schwarzenbek gesucht

Ratzeburg (ots)

02.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 01.12.2025 - Schwarzenbek

Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen in Schwarzenbek.

Am 01.12.2025 soll es in Schwarzenbek zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen sein. Die Tatverdächtigen hätten diverse Wertgegenstände erbeutet und seien unerkannt geflohen.

So verschafften sich Unbekannte am Montagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr, gewaltsam Zutritt über die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Da dieses Haus im Anemonenweg leerstand, gab es für die Täter nichts zu holen. Mehr Erfolg hatten die Tatverdächtigen in der Brüggemannstraße. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein und durchwühlten sämtliche Räume des Einfamilienhauses. Mit diversem Schmuck und Bargeld gelang es den Einbrechern, unerkannt zu fliehen.

Die genaue Schadenshöhe in beiden Fällen ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen für die Taten. Wer hat zwischen ca. 14:00 und 19:00 Uhr Verdächtiges in der Brüggemannstraße, dem Anemonenweg oder den umliegenden Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040 / 7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

