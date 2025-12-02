Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorsicht vor Taschendiebe - oft schlagen sie in Discountern zu

Ratzeburg (ots)

03.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | Nov.- Dez. 2025 - Ratzeburg

Drängeln, rempeln, ablenken - das sind nur drei der zahlreichen Maschen, die Taschendiebe anwenden, um möglichst unbemerkt an Geld, Smartphones und andere Wertgegenstände zu gelangen. Gerade in Supermärkten / Discounter bieten sich den Dieben zahlreiche Tatgelegenheiten, wenn die potenziellen Opfer abgelenkt sind, ihre Tasche arglos im Einkaufswagen oder ihr Portemonnaie samt Autoschlüssel im Einkaufskorb liegen lassen.

Gerade in Ratzeburg verzeichnet die ermittelnde Kriminalpolizei in den letzten Wochen einen Anstieg der angezeigten Diebstähle und mahnt zur Vorsicht.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Um sich z.B. auch auf Märkten in der aktuellen Vorweihnachtszeit vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Lassen Sie Ihre Geldbörse niemals oben im Einkaufswagen liegen. - Behalten Sie Ihre Tasche während des Hineinlegens oder Herausnehmens von Waren im Auge. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen, sollten Opfer gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell