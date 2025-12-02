PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener Autofahrer widersetzt sich der Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

02.12.2025 | Kreis Stormarn | 01.12.2025 - Barsbüttel

Am Montagmorgen (01.12.2025), gegen 11:00 Uhr, habe ein Zeuge der Polizei per Notruf einen mutmaßlich betrunkenen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt. Der Anwohner habe gesehen, wie ein deutlich alkoholisierter Mann mit einem Seat von einem Parkplatz in Barsbüttel losgefahren sei, jedoch in der nächsten Einmündung bereits wieder angehalten habe.

Die zwischenzeitlich herbeigeeilten Beamten trafen den Fahrer noch in seinem Auto sitzend an. Als diese ihn mit entsprechenden Vorwürfen konfrontierten, habe der 31-jährige, deutsche Hamburger sich bereits äußerst unkooperativ und aggressiv gezeigt.

Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt für die Beamten vor Ort bestätigte, war die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt unerlässlich. Als der Tatverdächtige auch diesbezüglich sein Missfallen zeigte und nicht aus seinem Fahrzeug steigen wollte, leistete dieser erheblichen Widerstand, sodass er sich in der Folge eine leichte Kopfverletzung zuzog. Die notwendige Blutprobe konnte er jedoch nicht verhindern.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt die Polizei jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
