POL-RZ: Zeugen für Einbrüche in Jersbek gesucht

Ratzeburg (ots)

Am 28.11.2025 soll es in Jersbek zu Einbrüchen in ein Zweifamilienhaus gekommen sein. Die Tatverdächtigen sollen diverse Wertgegenstände erbeutet haben und seien unerkannt geflohen.

Freitagnachmittag verließen die Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Klein Hansdorfer Straße in Jersbek nichts Böses ahnend ihre Wohnungen. Als diese gegen 19:00 Uhr nach Hause zurückkehrten, sollen sie eine erschreckende Entdeckung gemacht haben. Unbekannte seien gewaltsam in beide Wohneinheiten eingedrungen und hätten die Räumlichkeiten durchwühlt. Mit diversen gestohlenen Wertgegenständen sollen der oder die Tatverdächtigen die Wohnungen wieder verlassen haben und unerkannt geflohen sein. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen für die Taten. Wer hat zwischen ca. 13:00 und 19:00 Uhr Verdächtiges in der Klein Hansdorfer Straße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

