POL-RZ: Einbrecher nutzen die dunkle Jahreszeit - Die Polizei reagiert

Ratzeburg (ots)

01.12.2025 | Kreis Stormarn | 25.11.2025 - Ratzeburg

Erfahrungsgemäß steigen einhergehend mit der dunklen Jahreszeit die Zahlen an. Gemeint sind nicht die Erkältungszahlen, sondern Wohnungseinbrüche, welche jedes Jahr im Sommer zurückgehen, dafür jedoch im Winter wieder stärker in den Fokus der polizeilichen Arbeit rücken.

Einen merklichen Anstieg entsprechender Taten stellte auch die Polizeidirektion Ratzeburg fest, dessen Behördenleiter diesem Phänomen mit der Anordnung sogenannter "Anhalte- und Sichtkontrollen" begegnet. Unter Wahrung etwaiger Voraussetzungen wurden dabei geografische Schwerpunkte herausgearbeitet, die eine diesbezügliche Maßnahme für die Bereiche Reinbek und Ahrensburg, sowie die Bundesautobahnen BAB 1, BAB 20 und BAB 24 innerhalb der Kreisgrenzen Stormarns und Herzogtum Lauenburgs rechtfertigen.

Diese Maßnahme erlaubt der Polizei, auch ohne konkreten Verdacht bereits präventiv im Rahmen von Verkehrskontrollen eine Sichtprüfung des Kofferraumes und mitgeführter Gegenstände vorzunehmen. Die Polizei wird diese Möglichkeit mit verstärkten Kontrollen nutzen, um dem Phänomen der zunehmenden Einbruchskriminalität in dieser Jahreszeit entgegenzuwirken.

Aber auch Sie können etwas tun:

- Schließen Sie Ihr Zuhause immer ab und halten Sie die Fenster geschlossen (auch bei kurzer Abwesenheit)! - Fenster "auf Kipp" sind offene Fenster! - Vermeiden Sie es, längerfristige Abwesenheiten in sozialen Medien bekannt zu machen! - Täuschen Sie Anwesenheit vor und lassen Sie nicht dauerhaft Licht und Rollläden in gleichem Zustand; nutzen Sie ggf. Zeitschaltuhren! - Seien Sie aufmerksam in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei! - Weitere Hinweise unter www.k-einbruch.de

