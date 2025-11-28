PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kleintransporter um über 1,6 Tonnen überladen

Ratzeburg (ots)

28.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.11.2025 - Elmenhorst

Am Donnerstagmittag (27.11.2025) fiel Beamten des Polizei-Bezirksreviers Ratzeburg gegen 13 Uhr ein überladener Kleintransporter auf, welcher auf der A 24 in Richtung Berlin unterwegs war.

Der Mercedes Sprinter brachte beachtliche 5,155 Tonnen auf die Waage, obwohl der mit Altholz beladene Kleintransporter für lediglich 3,500 Tonnen zugelassen war. Für diese rund 47-prozentige Überladung sieht der Bußgeldkatalog eine Geldbuße von 235,00 Euro vor.

Da der Fahrzeugführer darüber hinaus nicht für eine ausreichende Ladungssicherung sorgte und ferner eine verbotene "Blitzer-App" nutzte, wurde das Bußgeld entsprechend auf 300,00 Euro erhöht und ein Bußgeldverfahren gegen den 49-jährigen Fahrer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

