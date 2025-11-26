Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 200 bei Hornbek

Ratzeburg (ots)

26.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.11.2025 - Hornbek, L 200

Am Dienstag (25. November 2025), gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Möllner Straße in Hornbek zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die zwei beteiligten Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Deutsche aus der Nähe von Ratzeburg mit einem Dacia Sandero die L 200 aus Büchen kommend in Richtung Breitenfelde. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Dacia-Fahrer in Hornbek auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta.

Alle beteiligten Insassen, darunter der alleinige Nutzer des Dacia sowie der 61-jährige Fahrer des Ford und seine zwei Mitfahrer, wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000,00 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Möllner Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

