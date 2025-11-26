PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 200 bei Hornbek

Ratzeburg (ots)

26.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.11.2025 - Hornbek, L 200

Am Dienstag (25. November 2025), gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Möllner Straße in Hornbek zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden die zwei beteiligten Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Deutsche aus der Nähe von Ratzeburg mit einem Dacia Sandero die L 200 aus Büchen kommend in Richtung Breitenfelde. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Dacia-Fahrer in Hornbek auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta.

Alle beteiligten Insassen, darunter der alleinige Nutzer des Dacia sowie der 61-jährige Fahrer des Ford und seine zwei Mitfahrer, wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000,00 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Möllner Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

  • 26.11.2025 – 09:47

    POL-RZ: Zwei Einbrüche zur Tageszeit - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 26.11.2025 | Kreis Stormarn | 25.11.2025 - Trittau Am Nachmittag des 25.11.25 kam es in Trittau zu zwei Wohnungseinbrüchen. Im Eidigweg brachen die unbekannten Täter in Trittau in ein Endreihenhaus ein. Die Täter nutzten hierbei eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin zwischen 16:00 - 16:45 Uhr und verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in das Haus. Anschließend wurden sämtliche ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:43

    POL-RZ: Großkontrollen auf der A1 / Zahlreiche Verstöße in Roadpol-Woche festgestellt

    Ratzeburg (ots) - 25.11.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg In der vergangenen Woche fand erneut eine auf europäischer Ebene abgestimmte Roadpol-Kontrollwoche - dieses Mal unter dem Thema "Truck & Bus" - statt. Im Rahmen dieser Themenwoche wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und auch Straftaten festgestellt. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:36

    POL-RZ: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei Lankau

    Ratzeburg (ots) - 25.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.11.2025 - Lankau Gestern Nachmittag (24.11.2025), gegen 15.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kalkkuhle der Landesstraße 199 bei Lankau zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Berkenthinerin die L 199 aus Mölln kommend in Fahrtrichtung Kühsen. Im Kreuzungsbereich Kalkkuhle, zum Abzweiger nach Albsfelde, stieß die ...

    mehr
