PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich bei Lankau

Ratzeburg (ots)

25.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.11.2025 - Lankau

Gestern Nachmittag (24.11.2025), gegen 15.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kalkkuhle der Landesstraße 199 bei Lankau zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Berkenthinerin die L 199 aus Mölln kommend in Fahrtrichtung Kühsen. Im Kreuzungsbereich Kalkkuhle, zum Abzweiger nach Albsfelde, stieß die Fiat-Fahrerin mit einem Pkw Ford Fiesta zusammen. Dessen 76-jährige deutsche Fahrerin fuhr aus Richtung Albsfelde kommend in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sie der Fiat-Fahrerin Vorfahrt gewähren hätte müssen.

Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fiesta-Fahrerin aus dem Ratzeburger Umland blieb unverletzt.

Nach Räumung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuge konnte der Kreuzungsbereich gegen 17.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:13

    POL-RZ: Vor der Polizeikontrolle geflüchtet

    Ratzeburg (ots) - 24.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.11.2025 - BAB 24 / Langenlehsten Eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg wollte in der Nacht auf Sonntag, gegen 01.35 Uhr, einen Pkw und dessen Fahrer auf der A24 in Höhe der Raststätte Gudow kontrollieren. Auf die entsprechenden Anhaltezeichen reagierte der Fahrer zunächst und tat auch so, als wolle er den Beamten auf die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:21

    POL-RZ: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Kiosk

    Ratzeburg (ots) - 24.11.2025 | Kreis Stormarn | 22.11.2025 - Barsbüttel Die ermittlende Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines schweren Raubes auf einen Kiosk in Barsbüttel. Vergangenen Samstagabend (22.11.2025), gegen 20.55 Uhr, hielte sich zwei unbekannte Männer im Kiosk in der Straße Barbütteler Hof in Barsbüttel auf. Dort attackierten diese den Hamburger Kioskbesitzer unvermittelt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren