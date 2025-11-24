Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vor der Polizeikontrolle geflüchtet

Ratzeburg (ots)

24.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.11.2025 - BAB 24 / Langenlehsten

Eine Streifenwagenbesatzung wollte in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.15 Uhr, ein Auto und dessen Fahrer am Quellberg kontrollieren. Noch bevor entsprechende Anhaltezeichen gegeben werden konnten, gab der Fahrer Gas und der Blickkontakt ging kurz verloren. Kurz darauf konnte das Auto auf der Rosenstraße entdeckt werden. Der Fahrer hatte einen Unfall gebaut - die Insassen waren offenbar zu Fuß geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto in einer starken Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen - und dann unter anderem mit einem abgestellten Fahrrad zusammengestoßen. Der Sachschaden wird auf gut 36.000 Euro geschätzt. Die Polizei konnte in der Nähe zwei junge Männer aus Recklinghausen (beide 20 Jahre alt) feststellen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg wollte in der Nacht auf Sonntag, gegen 01.35 Uhr, einen Pkw und dessen Fahrer auf der A24 in Höhe der Raststätte Gudow kontrollieren. Auf die entsprechenden Anhaltezeichen reagierte der Fahrer zunächst und tat auch so, als wolle er den Beamten auf die Raststätte folgen. Dann jedoch nutze der BMW-Fahrer die Gelegenheit, die Streifenwagenbesatzung kurz vor dem Passieren der Rastplatzausfahrt abzuhängen und gab Gas. Er flüchtete mit stark erhöhter Geschwindigkeit weiter über die A24 in Richtung Hamburg und verließ die Autobahn an der Abfahrt Gudow. Seine rasante Fahrt ging über die Landstraße weiter, durch die Ortschaft Besenthal bis nach Langenlehsten.

In der Ortschaft Langenlehsten verlor der PKW-Fahrer die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Straße ab, durchbrach eine Hecke und landete in einem Vorgarten. Doch damit war seine Flucht noch nicht beendet. Der Fahrer versuchte nun zu Fuß den nacheilenden Beamten zu entkommen, was ihm aber nicht gelang.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann, einen 28-jährigen Türken aus Hamburg, zunächst vorläufig fest. Schnell wurde der Grund seiner Flucht klar: Der 28-Jährige lebt schon längere Zeit in Deutschland und hatte es versäumt, seinen türkischen Führerschein umschreiben zu lassen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen verließ er nun zu Fuß die Polizeiwache. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell