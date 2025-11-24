Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher nutzen dunkle Jahreszeit

Zeugen für vier Einbrüche im Kreis Stormarn gesucht

Ratzeburg (ots)

24.11.2025 | Kreis Stormarn | 19.-23.11.2025 - Ahrensburg / Trittau / Hoisdorf

In der vergangenen Woche soll es im Kreis Stormarn gleich in drei Fällen zu Einbrüchen und in einem weiteren Fall zu einem Einbruchsversuch gekommen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 19.11.2025 verließ eine Familie im Burgweg in Ahrensburg ihr Haus und ahnte dabei nichts Böses. Als diese am 22.11.2025 gegen Mittag zurückkehrte, machte sie eine erschreckende Entdeckung: Unbekannte sollen sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt haben. Was genau entwendet wurde, wird aktuell noch geprüft.

Ähnlich erging es einer Ahrensburgerin im Nachtigallenweg. Die Seniorin verließ ihr Einfamilienhaus am 21.11.2025 gegen 12:30 Uhr. Als ihre Tochter am Folgetag gegen 17:30 Uhr im Haus nach dem Rechten sah, habe sie den Einbruch festgestellt und sofort die Polizei alarmiert. Auch in diesem Fall sollen sich unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft haben. Der Stehlschaden ist derzeit noch unbekannt.

In Hoisdorf im Oetjendorfer Kirchweg nutzten unbekannte Einbrecher ebenfalls die Abwesenheit der Bewohner zwischen dem 22.11.2025 15:00 Uhr und dem 23.11.2025 14:00 Uhr aus. Sie sollen versucht haben, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, was jedoch nicht gelang. Es wurde demnach nichts entwendet.

Vergangenen Samstag (22.11.2025) zwischen 16:50 Uhr und 18:15 Uhr waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in Trittau in der Straße Zur Vorburg nicht zu Hause. Während ihrer Abwesenheit sollen Unbekannte in das Haus eingebrochen sein. Dabei seien hauptsächlich Schmuck und ein kleiner Tresor entwendet worden.

In allen Fällen entkamen die Tatverdächtigen unerkannt. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Gesucht werden nun Zeugen, die in den genannten Zeiträumen im Nahbereich der aufgezählten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell