Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Kiosk

Ratzeburg (ots)

24.11.2025 | Kreis Stormarn | 22.11.2025 - Barsbüttel

Die ermittlende Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines schweren Raubes auf einen Kiosk in Barsbüttel.

Vergangenen Samstagabend (22.11.2025), gegen 20.55 Uhr, hielte sich zwei unbekannte Männer im Kiosk in der Straße Barbütteler Hof in Barsbüttel auf. Dort attackierten diese den Hamburger Kioskbesitzer unvermittelt und brachten ihn mit körperlicher Gewalt zu Boden. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Täter entwendeten anschließend Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt.

Ein Täter sei von schlanker Statur. Er war bekleidet mit einem schwarzen, knielangen gesteppten Winterparker, weißer Wollmütze, heller Hose und schwarzen Schuhen. Der zweite Täter sei eher von kräftiger Statur gewesen. Er habe eine grün gesteppte Winterjacke, einen weinroten Hoodie, schwarze Mütze, grüne Jogginghose und weiß-schwarze Turnschuhe getragen.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Raub auf den Kiosk machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

