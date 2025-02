Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag (14.02.2025) in einem Ladengeschäft an der Königstraße Waren entwendet und konnten anschließend flüchten. Ein 50-jähriger Mitarbeiter beobachtete kurz vor 16.00 Uhr zwei Männer, als diese Waren in ihre Jacken steckten. Beim Verlassen des Geschäfts wurden sie von dem 50-Jährigen angesprochen. Während er einen Mann festhalten konnte, flüchtete der andere Mann unerkannt. Beim Versuch den Festgehaltenen in das Büro zu verbringen, kam es zu einer Rangelei, wobei der 50-Jährige nach hinten gestoßen und der Mann flüchten konnte. Beide Männer sprachen türkisch, waren etwa 30 Jahre alt und hatten dunkle Haare, welche seitlich abrasiert waren. Der Haupttäter war etwa 180 Zentimeter groß, trug eine helle Jacke, eine helle Jeans und weiße Sneaker mit grünen Schnürsenkel. Der andere Mann war etwa 170 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Vollbart und war mit einer beige-schwarzen Jacke, dunkler Jeans und weißen Sneaker bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

