Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche zur Tageszeit - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26.11.2025 | Kreis Stormarn | 25.11.2025 - Trittau

Am Nachmittag des 25.11.25 kam es in Trittau zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Im Eidigweg brachen die unbekannten Täter in Trittau in ein Endreihenhaus ein. Die Täter nutzten hierbei eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin zwischen 16:00 - 16:45 Uhr und verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in das Haus. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und durchwühlt. Was die Täter erbeuteten, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr kam es im Lindenweg zu einer weiteren Tat, wobei die Täter sich gewaltsam Zugang über die Terrassentür eines Einfamilienhauses verschafften. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter einen Briefumschlag mit Bargeld sowie den Inhalt eines Sparschweines. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/809-0 sowie per Mail über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

