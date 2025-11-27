PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Ratzeburg (ots)

27.11.2025 | Kreis Stormarn | 26.11.2025 - Bad Oldesloe / Neritz

Gestern Abend (26.11.2025) wurde der Polizei durch Anwohner gegen 23 Uhr ein brennender Kleintransporter in der Bergstraße in Neritz gemeldet.

Nachdem eine Anwohnerin am späten Abend laute "Knackgeräusche" sowie einen lautstarken Knall vernahm, sah sie beim Blick aus dem Fenster bereits den brennenden Mercedes Sprinter.

Die alarmierte Feuerwehr konnte, trotz der schnell begonnenen Löscharbeiten, ein völliges Ausbrennen des Fahrzeuges nicht mehr verhindern.

Der Sachschaden wird auf etwa 25.000,00 Euro geschätzt.

Wie genau es zu dem Brandausbruch kam, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Zeugen gesucht:

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Brandortes gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 045317501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

