Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gemeinsame Medien-Information: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Ratzeburg (ots)

28.11.2025 | Kreis Stormarn | 27.11.2025 - Ahrensburg

Am frühen Abend des 27.11.2025 soll es, gegen 18:00 Uhr, zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Ahrensburg gekommen sein.

Der 20-jährige Moldauer soll zunächst mehrere Parfüms im Gesamtwert von 273,40 Euro entwendet haben und habe schließlich versucht, das Geschäft unentdeckt zu verlassen. Diese Rechnung hatte er jedoch ohne den Ladendetektiv gemacht, welcher ihn schon bereits während der Tathandlung beobachtete und am Ausgang zu stellen versuchte.

Der Tatverdächtige ergriff sodann die Flucht, unterlag jedoch nach wenigen Metern und soll schließlich erheblichen Widerstand gegenüber dem Ladendetektiv geleistet haben.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Martin Brepohl, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

