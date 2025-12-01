PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

01.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.11.2025 - Ratzeburg

Am Samstagmorgen (29.11.2025), gegen 05:30 Uhr, ereignete sich in der Möllner Straße in Ratzeburg ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Der 27-jährige Georgier befuhr mit seinem Honda Jazz die Möllner Straße aus Fredeburg kommend in Richtung Ratzeburg und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum, sodass der Hesse und sein Beifahrer (23) sich leicht verletzten. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Da die Polizei bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen konnte, wurde ihm ein freiwilliger Test angeboten, welcher einen vorläufigen Wert von 2,21 Promille ergab. Um diesen zu bestätigen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Weiter war der Beschuldigte auch nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:50

    POL-RZ: Einbrecher nutzen die dunkle Jahreszeit - Die Polizei reagiert

    Ratzeburg (ots) - 01.12.2025 | Kreis Stormarn | 25.11.2025 - Ratzeburg Erfahrungsgemäß steigen einhergehend mit der dunklen Jahreszeit die Zahlen an. Gemeint sind nicht die Erkältungszahlen, sondern Wohnungseinbrüche, welche jedes Jahr im Sommer zurückgehen, dafür jedoch im Winter wieder stärker in den Fokus der polizeilichen Arbeit rücken. Einen merklichen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:44

    POL-RZ: Gemeinsame Medien-Information: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

    Ratzeburg (ots) - 28.11.2025 | Kreis Stormarn | 27.11.2025 - Ahrensburg Am frühen Abend des 27.11.2025 soll es, gegen 18:00 Uhr, zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Ahrensburg gekommen sein. Der 20-jährige Moldauer soll zunächst mehrere Parfüms im Gesamtwert von 273,40 Euro entwendet haben und habe schließlich versucht, das Geschäft unentdeckt zu ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:44

    POL-RZ: Kleintransporter um über 1,6 Tonnen überladen

    Ratzeburg (ots) - 28.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.11.2025 - Elmenhorst Am Donnerstagmittag (27.11.2025) fiel Beamten des Polizei-Bezirksreviers Ratzeburg gegen 13 Uhr ein überladener Kleintransporter auf, welcher auf der A 24 in Richtung Berlin unterwegs war. Der Mercedes Sprinter brachte beachtliche 5,155 Tonnen auf die Waage, obwohl der mit Altholz beladene Kleintransporter für lediglich 3,500 Tonnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren