Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch im Braaker Industriegebiet
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

Am vergangenen Wochenende soll es im Industriegebiet in Braak zu einem Einbruch gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen.

Zwischen dem 28.11.2025 18:00 Uhr und dem 30.11.2025 14:00 Uhr sollen sich im Industriegebiet in Braak Unbekannte gewaltsam Zutritt zunächst zu einem Firmengelände und anschließend zum Gebäude verschafft haben. Anschließend sollen diese eine größere Menge Buntmetall entwendet haben. Die Tatverdächtigen flohen unerkannt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Wer hat zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag im Braaker Industriegebiet verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

