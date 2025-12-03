Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorbildlich gehandelt

Schüler leisten Busfahrer Erste Hilfe

Ratzeburg (ots)

Mittwochmorgen leistete eine Gruppe Schüler einem Busfahrer, der sich in einer medizinischen Notlage befand, Erste Hilfe.

Am 03.12.2025 gegen 07:30 Uhr wartete eine Gruppe Schulkinder in der Straße Am Brink in Dassendorf wie gewohnt auf den Schulbus nach Geesthacht. Doch schnell wurde klar, dass es kein gewöhnlicher Morgen bleiben sollte: Plötzlich stellten die Kinder nämlich fest, dass der Busfahrer sich in einer medizinischen Notlage befand und im Zuge dessen auch zwischendurch das Bewusstsein verloren haben soll. Ohne zu zögern brachten die jungen Ersthelfer den Mann in die stabile Seitenlage und wählten unverzüglich den Notruf. Auch die Leitstelle des zuständigen Verkehrsbetriebs verständigten sie umgehend, damit diese einen Verantwortlichen für den Bus entsenden konnte. Während der alarmierte Rettungswagen den Busfahrer medizinisch versorgte, verschlossen die Schüler den Bus und warteten auf das Eintreffen der Polizei.

Mit ihrem schnellen und umsichtigen Handeln verhalfen sie dem Busfahrer zur sofortigen medizinischen Behandlung. Ihr vorbildhaftes Verhalten verhinderte damit möglicherweise Schlimmeres.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell