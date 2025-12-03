PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Parkrempler flüchtet unerlaubt vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

03.Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 28.11.20215 - Reinbek

Am Freitagmittag (28.11.2025) ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 10:55 Uhr auf dem Waldparkplatz gegenüber des Reinbeker Krankenhauses in der Hamburger Straße ein Verkehrsunfall.

Der unbekannte Fahrer eines dunkelgrauen Audi sei beim Ausparken mit seinem Fahrzeugheck gegen die Front eines anderen Parkenden gestoßen und habe dabei einen Sachschaden verursacht. Anschließend sei der Audi unerkannt über die Hamburger Straße in Richtung Bahnhofstraße vom Unfallort geflüchtet.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen. Hinweise und Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer des Audi nehmen die Beamten des Polizeirevieres Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 oder per Email an reinbek.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Martin Brepohl
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

