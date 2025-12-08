Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwerer Verkehrsunfall in Kapellen

37-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Geldern (ots)

Am Sonntag (07. Dezember 2025) kam es gegen 03:50 Uhr an der Beerenbrouckstraße (Landstraße 89) in Geldern-Kapellen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Eine 24-jährige Frau aus Xanten war aus bisher nicht geklärter Ursache mit ihrem Pkw Opel in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Straßenbaum kollidiert. Sie und ihr 37-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden Krankenhäusern zugeführt. Anschließende Untersuchungen im Krankenhaus ergaben, das bei dem Beifahrer Lebensgefahr besteht. Bei der Frau hatte sich vor Ort der Verdacht auf vorherigen Alkoholkonsum ergeben, daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. (sp)

