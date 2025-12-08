Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Regenfallrohre entwendet: Die Kripo sucht Zeugen

Goch-Asperden (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (4. Dezember 2025), 22:00 Uhr und Freitag (5. Dezember 2025), 12:30 Uhr kam es an der Vegheler Straße in Goch zu zwei schweren Diebstählen. In beiden Fällen entwendeten unbekannte Täter jeweils ein Kupferfallrohr, welche an Fassaden von Wohngebäuden montiert waren.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell