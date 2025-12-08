Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Gaststätte an der Mühlenstraße

Lebensmittel entwendet

Goch (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag (04. Dezember 2025), 23:30 Uhr bis Freitag (05. Dezember 2025), 10:00 Uhr, in eine Gaststätte an der Mühlenstraße in Goch eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Der derzeitigem Stand entwendeten sie hochwertige Lebensmittel und verließen das Gebäude wieder auf gleichem Wege. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen und Feststellungen an der Mühlenstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell