POL-KLE: Goch - Einbruch in Gaststätte an der Mühlenstraße
Lebensmittel entwendet
Goch (ots)
Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag (04. Dezember 2025), 23:30 Uhr bis Freitag (05. Dezember 2025), 10:00 Uhr, in eine Gaststätte an der Mühlenstraße in Goch eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Der derzeitigem Stand entwendeten sie hochwertige Lebensmittel und verließen das Gebäude wieder auf gleichem Wege. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen und Feststellungen an der Mühlenstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell