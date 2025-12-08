Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kranenburg (ots)

Am Donnerstag (17. Juli 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 17:35 Uhr, in einem Ladenlokal einer Drogeriemarktkette an der Großen Haag in Kranenburg, zu einem Ladendiebstahl. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen entwendeten mehrere Polaroid Kameras, mit einem mittleren dreistelligen Gesamtwert, und verließen dann das Ladenlokal. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Tatverdächtigen oder kann Angaben zu ihnen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/188590

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

