Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Ladendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Donnerstag (17. April 2025) kam es zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr, an der Hoffmannallee in Kleve, zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten, aus dem Ladenlokal eines Discounters, mehrere Getränkedosen und steckten diese in mitgeführte Rucksäcke. Als der Ladendetektiv die beiden Tatverdächtigen, nach dem Verlassen des Geschäfts, ansprach, zog eine der beiden Personen ein Messer. Die Tatverdächtigen, welche bei der Tatausführung videografiert wurden, entfernten sich schließlich über die Triftstraße in Richtung Albersallee. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/188600

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

