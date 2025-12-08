PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Ladendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Donnerstag (17. April 2025) kam es zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr, an der Hoffmannallee in Kleve, zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten, aus dem Ladenlokal eines Discounters, mehrere Getränkedosen und steckten diese in mitgeführte Rucksäcke. Als der Ladendetektiv die beiden Tatverdächtigen, nach dem Verlassen des Geschäfts, ansprach, zog eine der beiden Personen ein Messer. Die Tatverdächtigen, welche bei der Tatausführung videografiert wurden, entfernten sich schließlich über die Triftstraße in Richtung Albersallee. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/188600

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:25

    POL-KLE: Kerken - Radfahrer stürzt auf Radweg vor Rahm und verletzt sich schwer

    Kerken (ots) - Ein 68-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst wurde am Freitag (05. Dezember 2025) gegen 14:10 Uhr bei einem Alleinunfall an der Hülser Straße/B9 in Aldekerk schwer verletzt. Er hatte den Geh- und Radweg der B 9 aus Richtung Krefeld in Richtung Rahm befahren. Vermutlich aufgrund eines auf dem Weg liegenden Astes war er mit seinem Mountainbike weggerutscht ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:21

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Gaststätte an der Mühlenstraße / Lebensmittel entwendet

    Goch (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag (04. Dezember 2025), 23:30 Uhr bis Freitag (05. Dezember 2025), 10:00 Uhr, in eine Gaststätte an der Mühlenstraße in Goch eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Der derzeitigem Stand entwendeten sie hochwertige Lebensmittel und verließen das Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren