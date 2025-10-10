Bundeskriminalamt

BKA: Weiterer Erfolg durch die weltweite Fahndungskampagne "Identify Me": Deutsche Staatsangehörige identifiziert

Wiesbaden (ots)

Durch einen Hinweis aus den Niederlanden ist es im Rahmen der Fahndungskampagne "Identify Me" erneut gelungen, eine bislang unbekannte Tote zu identifizieren: Eva Maria Pommer, eine 35-jährige Deutsche, deren Leichnam im Jahr 2004 in den Dünen nahe Wassenaar (Niederlande) von einem Spaziergänger gefunden wurde. Die Kleidung und ein aufgefundener Schlüsselbund der in der Kampagne benannten "Frau mit den deutschen Schlüsseln" zeigten bereits damals eine Verbindung nach Deutschland auf.

Der Fall wurde 2024 im Rahmen der internationalen Fahndungskampagne "Identify Me" veröffentlicht und unter anderem auch in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt.

Der entscheidende Durchbruch in diesem Fall kam durch einen Hinweis an die niederländischen Ermittler, der zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den deutschen und niederländischen Behörden führte. DNA-Tests bestätigten, dass es sich bei der toten Frau aus Wassenaar um Eva Maria Pommer, eine vermisste deutsche Staatsbürgerin aus Bottrop (Nordrhein-Westfalen), handelt.

Die Todesursache ist weiterhin ungeklärt; ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Daher bitten die niederländischen und die deutschen Behörden die Öffentlichkeit nun um Hinweise auf Aufenthaltsorte oder Kontakte der Verstorbenen, insbesondere für den Sommer 2004. Mögliche Aufenthaltsorte könnten Hotels oder Freizeitparks in der Region Wassenaar gewesen sein.

Informationen und Bilder zum Fall finden Sie unter folgendem Link: www.bka.de/identifymenl10

Über die Kampagne Identify Me

Im Oktober 2024 wurde die internationale Fahndungskampagne "Identify Me" mit sechs europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Spanien) fortgesetzt. Gemeinsam mit Interpol verfolgen sie das Ziel, die Identität von 47 Frauen zu klären.

Die meisten dieser Frauen wurden entweder ermordet oder sind unter zweifelhaften oder ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Einige Fälle liegen bereits Jahrzehnte zurück und haben mutmaßlich internationale Bezüge. Mit dem erneuten Fahndungsaufruf erhofft sich die Polizei entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der unbekannten Frauen beitragen.

2023 konnte durch die Kampagne bereits eine britische Staatsangehörige in Belgien identifiziert werden, 2025 folgte die Identifizierung einer paraguayischen Staatsangehörigen und einer russischen Staatsangehörigen in Spanien. Die Identifizierung der deutschen Staatsangehörigen in den Niederlanden ist somit der vierte Erfolg von "Identify Me".

Helfen auch Sie mit:

Damit auch die verbleibenden 43 toten unbekannten Frauen ihre Namen zurückerhalten, sind die Polizeien auf Ihre Hinweise angewiesen. Sollten Sie Informationen oder Hinweise zu den unbekannten Toten haben, bitten wir Sie dringend, sich zu melden. Jeder Hinweis ist wichtig.

Hinweise zum Fall werden unter der 0800 2361 550 oder der E-Mail-Adresse hinweis.bottrop.pommer@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Die neun deutschen Fälle finden Sie auf der BKA-Kampagnen-Seite www.bka.de/identifyme

Alle internationalen Fälle der Kampagne sind auf der Webseite von Interpol abrufbar: www.interpol.int/IM

Original-Content von: Bundeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell