POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld und Schmuck gestohlen
Rees (ots)
Am Montag (8. Dezember 2025) tagsüber zwischen 09:15 und 17:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Sperberweg eingedrungen, nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
