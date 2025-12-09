Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere Einbrüche in Wohnhäusern

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (8. Dezember 2025) kam es zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäusern im Gelderner Stadtgebiet. Auf der Straße An der Ölmühle gelangten Unbekannte durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus. Dort durchwühlten sie die Zimmer nach Wertsachen, entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Auch auf der Elisabethstraße gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hier Bargeld. Auf der Kettelerstraße hebelten die Täter ein Fenster auf, um in ein Reihenhaus zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke, konkrete Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Als die Bewohner eines Hauses am Neufelder Weg heimkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte wohl über ein zum Balkon gelegenes Fenster in das Haus eingestiegen waren. Auch hier wurden Bargeld und Schmuckstücke gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell