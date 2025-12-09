PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - LKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Drei geparkte PKW beschädigt

Emmerich (ots)

Am Sonntag (7. Dezember 2025) ist es in Emmerich gleich zu drei Verkehrsunfällen gekommen, deren Verursacher nun von der Polizei gesucht wird. Nach jetzigem Erkenntnisstand hat vermutlich ein LKW im Vorbeifahren drei Autos beschädigt - einen grünen Dacia Duster, der am Fahrbahnrand auf der Van-Den-Bergh-Straße abgestellt war, sowie einen grauen Skoda Octavia und einen grauen VW Passat, die hintereinander auf der Jurgensstraße am Straßenrand standen. Während der Dacia einen Schaden an der Seite vorne links erlitt, wurden der Skoda und der VW jeweils an den linken Außenspiegeln touchiert. Zeugen sahen am Nachmittag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr einen weißen LKW mit mobilem Kran und einem weiteren Auflieger, der die beiden Straßen befuhr. Der Fahrer des Gespanns hat zudem bei Anwohnern an der Jurgensstraße geklingelt und sich nach dem Güterbahnhof an der Löwenberger Straße erkundigt.

Der Mann wird beschrieben als etwa 50 bis 60 Jahre alt, ca. 170 bis 180cm groß und mit grauen Haaren. Er trug eine Gelbe Arbeits-Warnjacke, eine Latzhose und sprach deutsch.

Der Fahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

