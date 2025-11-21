Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Auffahrunfall mit eingeschlossener Person auf der BAB 3

Ratingen (ots)

Ratingen, A3 FR Oberhausen, 15:25 Uhr, 21.11.2025

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem schweren Auffahrunfall auf der BAB 3 mit einer eingeschlossenen Person und in Summe zwei mittelschwerverletzten Personen. Ein Transporter war auf einen LKW aufgefahren, wobei der Beifahrer des Transporters in dem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr öffnete mit hydraulischem Gerät die Beifahrertüre und sorgte für eine schonende Rettung des Patienten aus dem Fahrzeug. Beide insassen aus dem Transporter wurden notärztlich versorgt und im Anschluss mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Mettmann und Hilden transportiert. Der LKW Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nachdem ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen wurden, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Standorte Mitte, Hösel, und Eggerscheidt der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Stadt Erkrath und der Notarzt aus Mettmann sowie die Autobahnpolizei.

