FW Ratingen: Verkehrsunfall mit drei PKW - Eine Person schwer verletzt

Verkehrsunfall mit drei PKW - Eine Person schwer verletzt

Ratingen (ots)

Am Mittwoch, dem 19. November 2025, wurde die Feuerwehr Ratingen um 13:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mettmanner Straße, kurz vor der Auffahrt zur A44, alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen Zusammenstoß mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. Drei PKW waren im Abbiegebereich kollidiert. Eine Person war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und zeigte Hinweise auf ein mögliches Wirbelsäulentrauma. Zudem wurden zwei weitere Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr leitete daraufhin umgehend die notwendigen Maßnahmen ein. Dazu gehörten das Sichern der Fahrzeuge, das Herstellen des Brandschutzes sowie eine umfassende Verkehrsabsicherung. Im Anschluss erfolgte die patientenorientierte Rettung der eingeschlossenen Person mittels hydraulischem Rettungsgerät. Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Mitte mit insgesamt 10 Fahrzeugen. Zum Unfallhergang kann durch die Feuerwehr keine Aussage getroffen werden, die Polizei übernahm die Unfallaufnahme.

Die Feuerwehr Ratingen bedankt sich für die gute und reibungslose Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen.

