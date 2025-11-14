Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brandeinsatz in Ratingen West

Ratingen (ots)

Am Nachmittag des 14.11.2025 gegen 14.50 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandeinsatz nach Ratingen West auf die Weimarer Straße alarmiert. Gemeldet war ein ausgelöster Heimrauchwarnmelder im vierten Obergeschoss. Da es sich um ein Hochhaus handelte, ging die Feuerwehr wie üblich bei solchen Objekten mit der Stoßtrupptaktik vor. Im Hausflur konnte man schon Brandgeruch feststellen und der Heimrauchwarnmelder war deutlich zu hören. Die betroffene Wohnungstüre wurde gewaltsam geöffnet. Bei der Durchsuchung der verrauchten Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf den Bewohner. Dieser wurde schnellst möglich aus der Wohnung verbracht und dem Rettungsdienst übergeben. Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Im Nachgang wurde ein Hochdrucklüfter zum Endrauchen der Wohnung eingesetzt. Eine stationäre Aufnahme des Bewohners in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Ratingen Mitte und Tiefenbroich, die Drehleiter aus Lintorf, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Bilder zu dem Einsatz liegen leider nicht vor.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell